تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتجنيب بلاده خطر الهجمات الإرهابية بالتعاون مع المجتمع الدولي عن طريق الانضمام بسرعة إلى اتفاقية دولية تهدف لمنع الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

ونقلت الإذاعة اليابانية (كي بي إس) عن آبي قوله -في تعليق بعد مصادقة البرلمان اليوم /الخميس/ على مشروع قانون يجرم التخطيط للهجمات الإرهابية وجرائم منظمة أخرى- إن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار المداولات التي أجريت في البرلمان وتقوم بتطبيق القانون بطريقة صحيحة وفعالة لحماية أرواح وممتلكات الشعب الياباني.

وأشار آبي إلى أنه لم يتبق على ألعاب طوكيو الأولمبية والبارلمبية سوى ثلاث سنوات، متعهدا بأن تنضم حكومته إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البلدان بأسرع وقت ممكن لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب.