أسبانيا تدعو إلى إنشاء صندوق نقد أوروبي2017-06-15 15:39:59
دعا وزير الاقتصاد الأسباني لويس دو غيندوس، اليوم الخميس، إلى إجراء إصلاح عميق لمنطقة اليورو، يشمل إنشاء “صندوق نقد أوروبي” من شأنه أن يتيح إدارة قسم من موازنة الدول الأعضاء.
وقال دو غيندوس في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” اليومية البريطانية بحسب «24 الإماراتى»: “في إمكاننا أن نحول الآلية الأوروبية للاستقرار إلى وزارة خزانة أوروبية أو صندوق نقد أوروبي يزود بصلاحيات أهم من الصلاحيات الموجودة اليوم، مع موازنة خاصة به أو إشراف على نسبة مئوية من الموازنات الوطنية”.
وأضاف وزير الاقتصاد الأسباني: “يجب أن تكون هذه السلطة قادرة على اتخاذ القرار بشكل مركزي حول نسبة معينة من موازنات الدول، أو حول صندوق أوروبي للاستثمار، من شأنه أن يبطئ الإنفاق أو يسرعه لبلوغ موقع ثابت على صعيد الموازنة”.
وأشار الوزير الأسباني إلى أن تشارك الديون لن يكون إلا “المرحلة الأخيرة” من هذا الإصلاح، معتبرًا أنه “تم التركيز كثيرًا على اليوروبوند (سندات اليورو)”.
واعتبر دو غيندوس أن “المهم هو تكامل السياسات الاقتصادية، ليس فقط على صعيد سياسة الموازنة، بل يشمل أيضًا قطاعات مثل الإصلاحات البنيوية”، مشددًا على أن من الضروري أن يتمكن النظام الأوروبي المستقبلي، من التدخل مباشرة في السياسات الاقتصادية للدول”.
على سبيل المثال، قال: “يجب أن يكون بالإمكان القول لإسبانيا يجب أن تقومي بإصلاحات على صعيد الخدمات المهنية، ويجب أن تفعلي ذلك في هذا الوقت بالذات”.
ولإجراء هذه الإصلاحات، أكد الوزير الأسباني “لدينا مهلة لا تزيد عن 6 أشهر بعد الانتخابات الألمانية في سبتمبر.
وفي أواخر أبريل، دعا رئيس المجموعة الأوروبية يورين ديسلبلوم إلى إنشاء صندوق نقد أوروبي يحل محل صندوق النقد الدولي، لكل خطط الإنقاذ المستقبلية لبلدان منطقة اليورو التي تواجه صعوبات.
من جانبه، يأمل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون بوزير وحيد للمال وموازنة مشتركة لمنطقة اليورو، لكن من دون تشارك الديون القديمة لبلدان منطقة اليورو ولا سندات اليورو.
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