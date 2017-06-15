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رئيس الوزراء الليبي يصل إلى القاهرة
رئيس مجلس الوزراء الليبي، عبد الله الثني

رئيس الوزراء الليبي يصل إلى القاهرة

2017-06-15 15:37:54
خاص: محيط

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، في زيارة لمصر يلتقي خلالها عدد من المسئولين لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني.

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