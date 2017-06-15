دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نفسه ضد اتهامات له بأنه أعاق القضاء.

وقال ترامب مغردًا في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس بحسب «24 الإماراتى»: “لقد اختلقوا قصصًا كاذبة بشأن حدوث تنسيقات مع الروس، ويحاولون الآن إثبات إعاقة القضاء مستخدمين قصصهم الكاذبة، جميل”.

وكان متحدث باسم المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد تسريبات ترجح أن الرئيس يخضع لتحقيق في عرقلة سير العدالة، إلا أنه لم ينف مباشرة ما جاء في تقرر إعلامي حول هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم المحامي مارك كاسوفيتز مارك كورالو، في رسالة بريد إلكتروني إن “تسريب إف بي آي (مكتب التحقيقات الاتحادي) معلومات تتعلق بالرئيس هو أمر مثير للغضب وغير مبرر وغير قانوني”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أن المستشار الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يقود تحقيقًا في مزاعم تدخل روسي بالانتخابات الأمريكية، يحقق في احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة سير العدالة.

ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين مطلعين أن محققين يعملون تحت قيادة مولر منذ أن عينته وزارة العدل الشهر الماضي للاضطلاع بالتحقيق، يرتبون للتحدث مع مسئولين استخباراتيين بارزين.

وذكرت الصحيفة أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز، وريتشارد ليدجيت الذي استقال مؤخرًا من منصب نائب مدير وكالة الأمن القومي، وافقوا على التحدث إلى المحققين.