أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في سوريا أتت بنفع كبير على مجمع الصناعات العسكرية الروسي .

وقال بوتين خلال “خط الحوار المباشر” السنوي التقليدي مع المواطنين اليوم الخميس “إنه نفع كبير لمجمعنا الصناعي الدفاعي، حيث إن استخدام نماذج حديثة للأسلحة سمح بفهم كيف نعمل في ظروف قتالية لإدخال تعديلات ضرورية في منظومة هذه الأسلحة”.

وأضاف “أن تجربة استخدام الأسلحة في ظروف قتالية واستخدام أسلحة حديثة هي تجربة لا تقيم بثمن”، مؤكدا أن روسيا تنوي رفع القدرات القتالية للجيش السوري.

وقال “إن مهمتنا في المستقبل المنظور تتمثل في رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة السورية والذهاب بهدوء إلى نقاط المرابطة في سوريا، التي أنشأناها في حميميم وطرطوس لنترك المجال أمام العسكريين السوريين للعمل بفعالية والتوصل إلى النتائج المطلوبة”.