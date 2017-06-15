لا تفصح شركة “آبل” الأمريكية، في العادة، عن المزايا الجديدة لهواتف “آيفون”، إلا عند طرحها بشكل رسمي، لكن الشركتين اللتين تقومان بتصنيع الأجهزة تحدثتا عن ميزتين مهمتين في هاتف “آي فون 8” المرتقب.

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بحسب ما ذكره موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن الميزتين البارزتين في هاتف آيفون المنتظر تكمنان في خاصية الشحن اللاسلكي، وكاميرا أمامية مزودة بقدرة ذكية على الاستشعار تتيح للمستخدم أن يقفل الهاتف من خلال وجهه.

وذكرت شركة “ويسترون” التي تتولى صناعة هواتف “آي فون”، الأربعاء، أن الهاتف المرتقب من “آي فون 8”، سيكون مزودا بخاصية الشحن اللاسلكي، التي تجري دون الحاجة إلى وصل مباشر، لكن العملية ما زالت تخضع لعدة اختبارات.

وبحسب الشركة نفسها، فإن “آي فون 8” سيجري تزويده بقدرة على مقاومة المياه، لكن خبراء تقنيين يرجحون أن يكون قادرا على مواجهة الرذاذ البسيط فقط، بخلاف أجهزة “سامسونج” الكورية الجنوبية.

أما شركة “لارغان بريسيزيون”، فقالت إنها سلمت عدسات استشعار ثلاثية الأبعاد، لشركة لم تحدد اسمها، خلال النصف الثاني من العام الجاري، رجح متابعون بقوة أن تذهب إلى الشركة الأميركية.

وستتمكن الكاميرات الذكية من التعرف على وجوه المستخدمين من الأشعة الحمراء، لكن خبراء في الأمن الرقمي نبهوا إلى أن الخاصية قد تسهل عمليات القرصنة، على اعتبار أن الأجهزة قد يجري فتحها بصور المستخدمين.