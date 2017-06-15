تقارير: سامسونج تساهم في آي فون 8 بصفقة خيالية2017-06-15 15:29:06
ذكرت التقارير أن سامسونج على استعداد لتقديم حوالي 80 مليون شاشة OLED مناسبة لهاتف آي فون 8، قبل نهاية عام 2017.
وأوضح تقرير موقع DigiTimes، أن سامسونج ومصنعي المكونات الأخرى، سيقومون بتوريد الشاشات المناسبة لهواتف آي فون 8، وكذلك مجموعة آي فون 7S.
وستقوم سامسونغ بتصنيع المكونات التي طلبتها آبل، على مدى 6 أشهر حتى نهاية عام 2017، كما ستستخدم الشركة الفائض من الإنتاج، لتوفير احتياجاتها الخاصة. ولكن يزعم البعض أن آبل سترسل طلبات إنتاجية إضافية.
ويتوقع تقرير DigiTimes، أن تقدم آبل حوالي 50 مليون جهاز آي فون 8، قبل نهاية عام 2017، ولكن ستبيع نحو 3 ملايين هاتف فقط، عند بدء المبيعات.
ويقول التقرير إن الإنتاج الضخم الحقيقي للهاتف، لن يرتفع حتى منتصف شهر سبتمبر. كما ذكر أن آبل وقعت صفقة مع شركة سامسونج، لتوريد الصفائح الإلكترونية.
ويوفر عادة موقع DigiTimes، معلومات دقيقة من داخل قسم سلسلة التوريد في آبل، ولكن لديه سجل حافل بالتنبؤ الضعيف، بخطط آبل المستقبلية في الإنتاج.
ومن المتوقع أن تكون شاشة آيفون 8 بقياس 5.1 بوصة، مع اختفاء الزر الأساسي، كما سيكون الجهاز مزودا ببطارية أكبر وميزة التعرف على الوجوه.
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