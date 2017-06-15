 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 03:40 مساءً
روابط سريعة
أكبر تلفاز بدقة 4K في العالم يتعدى نصف مليون دولار
59413e4cc46188025a8b464a

أكبر تلفاز بدقة 4K في العالم يتعدى نصف مليون دولار

2017-06-15 15:24:37

قدمت شركة C Seed أكبر تلفزيون بدقة عرض 4K، وشاشة قطرها 262 بوصة، ما يزيد عن 6.5 متر.

مجلة The Verge أوردت الخبر، الذي جاء فيه أن جهاز التلفزيون زود بعشرة مكبرات للصوت، بتوزيع صوتي جيد. كما يتمتع بستار قماشي للحماية وبخادم للميديا.

وتوضح الشركة لزبائنها، في نشرتها الصحفية، أن مشاهدة هذا الجهاز والاستمتاع به، تجربة تحاكي دار سينما خاصة في المنزل.

هذا ويبلغ ثمن الجهاز 540 ألف دولار، ويزن نحو 800 كيلوغرام، ولهذا يتوجب على مشتريه دفع 38.5 ألف دولار لقاء تركيبه في مكانه. وستنطلق مبيعات 262 C Seed صيف هذا العام.

يذكر أن شركة “شارب” تقدمت بنموذج لجهاز تلفزيون بشاشة8K بدقة 7680X4320 بيكسل في أكتوبر الماضي. كما عرضت شاشة فائقة الدقة، بتوزع 1008 بيكسل في كل بوصة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3