أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن احترام روسيا للشعب الأمريكى، وأن بلاده ترغب فى إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى طبيعتها، وذلك ردا على سؤال ورد عبر وصلة فيديو من مواطن أمريكى.

وخلال تصريحاته التي أدلى بها في الحوار السنوي المباشر مع المواطنين والتي بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية، أعرب بوتين عن شكره للمواطن الأمريكي الذي أرسل إليه السؤال إزاء موقفه الجيد تجاه روسيا.

وقال بوتين: نعلم أن لدينا الكثير من الأصدقاء فى الولايات المتحدة. لقد أخبرنا نظرائنا الأمريكيين بذلك، واستطلاعات الرأي التي أجريت قبل شهر تظهر أن لدينا الكثير من الأصدقاء هناك.

وأضاف “إن مثل هذه الهستيريا فى وسائل الإعلام من المؤكد أن تؤثر على معنويات الناس. بيد أننى أؤكد لكم أن هناك عددا قليلا جدا من الناس فى روسيا الذين يحترمون كثيرا إنجازات الشعب الأمريكى، ويأملون فى أن تعود علاقاتنا فى النهاية إلى طبيعتها، وإننا (روسيا وأمريكا) مهتمون جدا بذلك”.

وأوضح أن “الفوبيا المتنامية” من روسيا داخل الولايات المتحدة “هي فى المقام الأول نتيجة للصراع السياسى الداخلى الذى يكتسب زخما هناك”، لافتا إلى أن روسيا لا تعتبر أمريكا عدوا لها، متابعا “بالاضافة إلى ذلك، وفى مناسبتين فى تاريخنا، عندما كانت الأمور صعبة بالنسبة لنا، قمنا بتجميع جهودنا خلال حربين عالميتين وكنا حلفاء حينها”.