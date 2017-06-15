أكدت فرنسا اليوم الخميس على آولوية الدعم الطبي الطارىء والصحي الذي تقدمه للمدنيين في سوريا حيث يحتاج نحو 13 مليون شخص للرعاية الطبية.

و قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية- في تصريح له اليوم - ان بلاده تمول منذ عام 2013 اتحاد الرعاية والاغاثة الطبية وهي منظمة غير حكومية تدعم 120 مستشفى وأكثر من 200 مركز للصحة.

و اضاف ان الجمعية الطبية السورية الأمريكية هي احدى المتعاملين مع فرنسا من اجل العمل على حماية البنية التحتية و الأطقم الطبية.

و اوضح ان الهجمات التي تعمد استهداف مراكز الصحة و العاملين فيها تتعارض مع القانون الدولي و لا سيما مع القرار 2286 لمجلس الامن الدولي الذي دفعت به فرنسا و الذي يطالب بحماية المنشأت و العاملين في مجال الصحة خلال النزاعات.

و اضاف ان فرنسا تؤكد على الحاجة الطارئة لوقف الاعمال العدائية بشكل فعلي و ضمان الوصول الامن و الفوري و بلا عائق للمساعدة الانسانية لكل المحتاجين في سوريا.