 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 03:37 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. اللقطات الأولى من انفجار حضانة شرق الصين
انفجار حضانة في الصين

بالصور.. اللقطات الأولى من انفجار حضانة شرق الصين

2017-06-15 15:21:01
متابعات

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 59 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار وقع في حضانة أطفال بمقاطعة جيانجسو الشرقية الصينية.

ولم تؤكد الشرطة الصينية حتى الآن عدد الضحايا فيما قالت شبكة التليفزيون العالمية الصينية، إن 7 أشخاص فقط لقوا مصرعهم وأصيب 59 آخرون إثر الانفجار.

وأوضحت النسخة الإنجليزية لشبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن الانفجار وقع نحو الساعة 4.50 مساء بالتوقيت المحلي، حيث كان أولياء الأمور يتوافدون لاصطحاب أبنائهم إلى المنزل.

ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن بينما أظهرت اللقطات وقوع عشرات الضحايا على الأرض خارج الحضانة، وتبين أن المصابين بينهم مجموعة من الأطفال الصغار.

انفجار حضانة في الصين

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3