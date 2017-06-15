لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 59 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار وقع في حضانة أطفال بمقاطعة جيانجسو الشرقية الصينية.

ولم تؤكد الشرطة الصينية حتى الآن عدد الضحايا فيما قالت شبكة التليفزيون العالمية الصينية، إن 7 أشخاص فقط لقوا مصرعهم وأصيب 59 آخرون إثر الانفجار.

وأوضحت النسخة الإنجليزية لشبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن الانفجار وقع نحو الساعة 4.50 مساء بالتوقيت المحلي، حيث كان أولياء الأمور يتوافدون لاصطحاب أبنائهم إلى المنزل.

ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن بينما أظهرت اللقطات وقوع عشرات الضحايا على الأرض خارج الحضانة، وتبين أن المصابين بينهم مجموعة من الأطفال الصغار.