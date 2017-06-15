أكد باحثون أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تحسن من الحالة المزاجية وتقلل من التوتر وخطر الإصابة بالاكتئاب.

ووفقا لدراسة جديدة نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن ممارسة قدر من الرياضة كاف لإفراز العرق يساعد على تحقيق هذه الفوائد المحسنة للحالة المزاجية.

وقام باحثون بفحص الأشعة الدماغية ووجدوا أن التدريبات الرياضية يمكن حتى أن تحسن من الوظائف الإدراكية مثل القدرة على حل المشكلات وتحسن الذاكرة.

وأجرى الدراسة باحثون في مركز العلوم العصبية بجامعة نيويورك، حيث قاموا بالبحث في الكيفية التي تؤثر بها الرياضة على المخ.

وقالت الباحثة الدكتورة ويندي سوزوكي إن “التدخلات الرياضية تستخدم حاليا للمساعدة في التعامل مع كل الأمور بدءا من الإدراك المعرفي اثناء التقدم الطبيعي في العمر والحد الأدنى من الضعف الإدراكي ومرض الزهايمر وحتى العجز الحركي في داء باركينسون (شلل الرعاش) وتغيرات الحالة المزاجية اثناء الإحباط”.