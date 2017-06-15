قالت السلطات الألمانية، إن هناك تهديدا بوجود قنبلة في إحدى محطات النقل في العاصمة برلين.

وقال متحدث باسم هيئة النقل في برلين اليوم الخميس بحسب «روسيا اليوم» إن شرطة برلين تفحص حقيبة مريبة على رصيف قرب محطة قطارات الكسندر بلاتز في العاصمة الألمانية.

وأوضح شاهد عيان أن المحطة لا تزال مفتوحة، فيما أبلغت هيئة النقل ركاب قطار محلي بأن هناك تأخيرا بسبب تهديد بوجود قنبلة في إحدى محطات قطارات المدينة.