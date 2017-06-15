دعا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، المسافرين إلى الشرق الأوسط إلى أخذ الحيطة والحذر من فيروس مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”، في حين شدد النظام على ضرورة تشديد الإجراءات للحيلولة دون دخول الفيروس في البلاد، بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

وأوضح المركز - في بيان بثته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية - أنه بدأ إنشاء المقر المركزي للتدابيرالوقائية لمكافحة الأوبئة.. موسعا من فرقة العمل لمكافحة فيروس كورونا التي يديرها حاليا.

واعتزم المركز تشديد الإجراءات الرقابية في الحجر الصحي بالنسبة للطائرات القادمة مباشرة من الشرق الأوسط، كما يخطط لوضع التدابير اللازمة مثل معرفة أسماء الزوار إلى السعودية أثناء فترة الحج، وتكثيف الحجر الصحي وغيرها.

وتلقى المركز 95 حالة مشتبها فيها بالإصابة بفيروس كورونا خلال هذا العام، غير أن نتائج الفحوصات لهم جاءت سلبية.

وأكد المركز أهمية تقديم تقرير مباشر إلى المركز أو مراكز العيادات في المناطق المختلفة بدون زيارة لمؤسسة طبية، إذا ظهرت أعراض معنية مثل الحمى والعطس وغيره في غضون أقل من 14 يوما بعد السفر إلى الشرق الأوسط.