أعلن نائب قائد سلاح الجو الروسي، فيكتور جوموني، أن طائرات التحالف الدولي دخلت مرارا وتكرارا في المجال الجوي للقاعدة الروسية حميميم.

وقال جوموني - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الخميس/ - “إن طائرات التحالف الدولي في سوريا تدخل بشكل دوري في المجال الجوي لقاعدة حميميم المحمية بأنظمة الدفاع الجوي “إس-400” (تريومف)، وبعد ذلك تغادر عندما تفهم أنها مستهدفة”.

ووفقا للقائد العسكري الروسي، توجد اتفاقية بأن مدى منظومة صواريخ “إس-400” محدود بـ 60 كيلومترا من القاعدة الروسية، بالرغم من أنها قادرة على كشف وتدمير الأهداف على بعد 400 كيلومتر.

وتم تصميم منظومة صواريخ إس-400 “تريومف” بعيدة المدى لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف الأسرع من الصوت والتهديدات الجوية

الأخرى.

ويبلغ مدى النظام 400 كيلومتر عند ضرب أهداف جوية، وعند ضرب أهداف باليستية يبلغ 60 كيلومترا، ويضرب الهدف بسرعة تصل إلى 4.8 كيلومتر في الثانية.

يذكر أن نظام الدفاع الجوي “إس-400” ونظام “بانتسير-إس” يغطيان قاعدة حميميم الروسية، ويوجد أيضا “إس - 300 في 4”، وهي تحمي القوات البحرية الروسية في طرطوس.