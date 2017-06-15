أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك أن الفريق أمامه هدف واحد فقط في جميع المباريات المتبقية في الدوري وهو الفوز فقط.

وقال المدرب العام للزمالك: “نلعب أمام أسوان مساء اليوم من أجل الفوز والجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستوا إيناسيو المدير الفني لديه هدف وحيد هو الفوز بكل المباريات المتبقية في الدوري، وهو ما نؤكد عليه دائما للاعبين في المحاضرات والتدريبات”.

وأشار عبدالغني إلى أن “فريق أسوان جيد ولديه طموحات ونخوض المباراة بتركيز شديد من أجل الحصول على النقاط الثلاث”.