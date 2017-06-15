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عودة 451 مصريا ووصول 77 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
منفذ السلوم البري

عودة 451 مصريا ووصول 77 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

2017-06-15 15:03:51
أ ش أ

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 451 مصريا ووصول 77 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال مدير الأمن - في تصريح اليوم الخميس - إن المنفذ استقبل 451 مصريا بينهم 350 وصولا شرعيا و101 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 632 بينهم 282 مصريا و350 ليبيا، مشيرا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.
وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 125 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 77 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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