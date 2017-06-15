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ايقاف أيمن أشرف لاعب سموحة 4 مباريات لسوء السلوك
أيمن أشرف

ايقاف أيمن أشرف لاعب سموحة 4 مباريات لسوء السلوك

2017-06-15 15:04:16
أ ش أ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أيمن أشرف لاعب فريق نادي سموحة أربع مباريات لما أبداه من سلوك غير رياضي في مباراة فريقه أمام المصري المؤجلة من الاسبوع رقم 22 لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.
وكان اللاعب قد توجه للحكم إبراهيم نور الدين عقب المباراة وامسك بيده ليقوم بطرده مباشرة.

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