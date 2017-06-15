أداء متباين لمؤشرات البورصة لدى الإغلاق والرئيسي ينخفض 17ر0%2017-06-15 15:02:23
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة بين محلية وأجنبية وعربية، قابلها مشتريات انتقائية من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب، وسط ترقب لتأثير قرار البنك المركزي المصري لإلغاء قيود التحويلات على النقد الأجنبي .
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه ليصل إلى 7ر686 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 56ر1 مليار جنيه، فيما انخفض مؤشر البورصة الرئيس/إيجي إكس 30/ بنسبة 17ر0 في المائة متأثرا بمبيعات المؤسسات على الأسهم الكبرى والقيادية ليغلق عند مستوى 13478.75 نقطة.
وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ مكاسب طفيفة بلغت 19ر0 في المائة ليغلق عند 619.91 نقطة، وربح مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 59ر0 في المائة ليغلق عند 1459.68 نقطة.
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