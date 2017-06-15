"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير2017-06-15 15:00:10
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة في القضية المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لم يتعرض مطلقا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية.
وأضاف المستشار سليم – في بيان له – أن تقرير هيئة المفوضين لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي ( القضاء المستعجل ) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملا من أعمال السيادة أم غير ذلك.. مشيرا إلى أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهي تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، في حين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
وأكد المتحدث الرسمي أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أودعت تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.. حيث أوصى التقرير بعدم قبول منازعتي التنفيذ.
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
-
طارق قابيل يصدر قراراً بتشكيل مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارين الأول بتشكيل مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والثانى بانشاء المجلس ...Thu, 15 Jun 2017 08:21:34 GMT
-
فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
-
هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في قائمة "Brandz" في 2017
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها التجارية ليصل الي 20.388 ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
"داعش" يعلن سيطرته على مخبأ بن لادن شرق افغانستان.. ويضع أعلامه بالمنطقة
أعلن تنظيم داعش الارهابى أن مقاتليه استولوا على منطقة تورا بورا، المخبأ الجبلى الشهير لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، شرقى أفغانستان. ونشر التنظيم ...Thu, 15 Jun 2017 10:00:15 GMT