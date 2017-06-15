تراجع في بورصة موسكو بعد قرار توسيع العقوبات ضد روسيا

تراجعت سوق الأوراق المالية الروسية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2016 - أقل من 1000 نقطة بموجب مؤشر “أر تي إس” و1800 نقطة بموجب مؤشر بورصة موسكو، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على توسيع العقوبات ضد روسيا.

وقال تجار سوق الأوراق المالية، إن القرار المذكور وتعليقات نظام الاحتياطي الأمريكي بشأن السياسة النقدية المالية تزيد ضغطا إضافيا على أوراق روسيا المالية.

وكانت أسهم مصرف “سبيربنك” هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ صيف عام 2016، في حين تراجعت أوراق مصرف “في تي بي” للتجارة الخارجية إلى أدنى مستويات لها منذ ربيع عام 2015.

وانخفضت أسعار أوراق “روسنفط” إلى أدنى مستوى لها منذ مارس عام 2016، وهوت أسعار أسهم “غازبروم” إلى أدنى مستوى لها في صيف عام 2013.

وبحلول الساعة 10:53 بتوقيت موسكو انخفضت بورصة موسكو للتعاملات المصرفية للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2 بالمائة إلى 1802 نقطة بعد ما سبق له أن هبط إلى 1798.11 نقطة (الأدنى مستوى منذ فبراير 2016)، كما انخفض مؤشر “أر تي إس” الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.6 بالمائة إلى 988 نقطة (الحد الأدنى منذ نوفمبر عام 2016).