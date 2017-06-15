أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفض منظمة التحرير لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، مشددا على أن المطلوب هو إنهاء وإلغاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ خمسة عقود، وأن وجود الأونروا ، وحسب قرار تأسيسها مرتبط بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين من كافة جوانبها، بما في ذلك تنفيذ القرار “194”.

ودعا المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على استمرار الاحتلال وتكريس نظام “الأبرتهايد”، والعقوبات الجماعية الممارسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

جاء ذلك عقب التقاء عريقات مع مدير عام وزارة الخارجية الفرنسية للشؤون السياسية والأمنية نيكولاس دي ريفيري، وممثل سويسرا لدى فلسطين بول جارنيير، والقنصل الأمريكي العام دونالد بلوم، ووفد من القيادات السياسية والإعلامية الأمريكية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والسفير الصيني لدى فلسطين تشن تشنغهونغ، كل على حدة.

وعلى صعيد أخر دعا عريقات في بيان صحفى اليوم ، إلى إنهاء ” كارثة الانقلاب المستمر في قطاع غزة منذ عشر سنوات والذي شكل ومازال تهديدا حقيقيا على المشروع الوطني الفلسطيني، ولا بد من إنهائه من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها، ومسؤولياتها في قطاع غزة وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، والعودة إلى إرادة الشعب، من خلال إجراء انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن”.