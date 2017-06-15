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خبيرة تغذية فرنسية تنصح بإفطار غني بالألياف
وجبة الافطار

خبيرة تغذية فرنسية تنصح بإفطار غني بالألياف

2017-06-15 14:47:57

تنصح خبيرة التغذية فى جامعة “باريس” فلورانس دان بضرورة التركيز على وجبة الإفطار التى يجب أن تعتمد على الألياف لإعطائك الأحساس بالشبع وعدم اللجوء إلى المأكولات الغربية ، مشيرة إلى أن وجبة الفطار يجب أن تحتوى على الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقهوة والأفوكادو وسلطة الطماطم .

كما نصحت الخبيرة الفرنسية بالتركيز على الأطعمة الغنية بالماغنسيوم واللوز الذى ينشط الذاكرة والزبادى والشاى الأسود والفراولة واللبن ولبن جوز الهند والشاى الأخضر وقطعة من المانجو.

وأوضحت أن هذه الوجبة عبارة عن كوكتيل مضاد للأكسدة وتحتوى على بيتا – كاروتين وفيتامين “ج” وهو مضاد للكوليسترول لأنه يعتمد على البروتينات النباتية التى تمد الجسم بأوميجا -3 وأوميجا -6 التى تخفض الكوليسترول السيء وتحمى الشرايين.

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