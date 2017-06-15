أوضحت خبيرة التجميل فى جامعة ” باريس” “أوريليا هرمانج” أن هناك بعض الزهور الطبيعية التى لها تأثير على الجلد وتدخل فى صناعة بعض أدوات التجميل مثل زهرة “الورد” التى تستخدم لتهدئة الجسم وتعطيه النشاط والحيوية ويطلق عليها “ملكة الزهور الشرقية” منذ قديم الزمن.

وأشارت خبيرة التجميل الفرنسية إلى أن الورد يعمل على تهدئة إحمرار الوجه المتأثر بشدة الحرارة وهى غنية بالأحماض الدهنية الأساسية ومضادة للأكسدة ، وأن ماء الورد يستخدم لتنظيف الجلد بطريقة ناعمة وهادئة خاصة فى حالة الإحساس بالشد كما أنها مصدر الطبيعى لترطيب الجسم وتعطى رائحة جميلة والبريق واللمعان للوجه خاصة بعد إزالة المساحيق.