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بوتين: روسيا مستعدة لمنح "كومي" حق اللجوء في حال ملاحقته
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي

بوتين: روسيا مستعدة لمنح "كومي" حق اللجوء في حال ملاحقته

2017-06-15 14:44:43
أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو على استعداد لمنح حق لرئيس مكتب التحقيقات الأمريكي السابق جيمس كومي حق اللجوء في حال ملاحقته في الولايات المتحدة.

وقال بوتين - في تصريحات أدلى بها خلال الحوار السنوي المباشر مع المواطنين وبثتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - “قال كومي إنه سجل حديثه مع الرئيس ترامب، وسلمه إلى وسائل الإعلام عبر صديق له. إنه أمر غريب. عندما يقوم رئيس هيئة أمنية بتسجيل حديثه مع القائد الأعلى ومن ثم وعبر صديق له يسلمه إلى وسائل الاعلام، فما الفرق بين رئيس مكتب التحقيقات وبين السيد سنودن؟ إنه إذا ليس رئيس هيئة أمنية بل ناشط حقوقي يحمي موقفا معينا”.

وتابع الرئيس الروسي “أريد أن أشير إلى أنه في حال ظهرت ملاحقات ضده، نحن مستعدون لمنحه اللجوء السياسي في روسيا. وعليه أن يعلم ذلك”.

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