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شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "جواب اعتقال"
محمد رمضان

شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "جواب اعتقال"

2017-06-15 21:19:35

نشر النجم محمد رمضان البرومو الرسمى لفيلمه الجديد “جواب اعتقال”، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام”، والمقرر عرضه فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وعلق رمضان على الإعلان، قائلا: “وصل.. دقيقة من الإعلان الرسمى لفيلم جواب اعتقال ثقة في الله نجاح. بعد ٩ أيام عيد الفطر فى جميع سينمات الدول العربية”.

فيلم “جواب اعتقال” يشارك فى بطولته إياد نصار، صبرى فواز، سيد رجب، دينا الشربينى، محمد عادل، وتدور أحداثه حول شخصية “خالد الدجوى” أحد المنضمين إلى الجناح العسكرى ضمن جماعة إرهابية متطرفة تنفذ عمليات إجرامية خطيرة، من تأليف وإخراج محمد سامى.

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