كشفت دراسة جديدة أن غسل اليدين لا يبقيهما نظيفتين فحسب وإنما أيضا ينظف المخ ويعيد ترتيبه من الأفكار القديمة.

ووجد باحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هذا التصرف يمكنه أن يحدث تغييرا في أهداف الشخص ويجعل الأهداف الرئيسية من التجارب السابقة أقل أهمية والأهداف اللاحقة هي التي تحظى بالأهمية الأكبر.

وقال فريق البحث إن محو الأوساخ يعمل بمثابة أداة لفصل الأفكار التي لا تزال متراكمة من التجارب السابقة.

وأجرى الدراسة باحثان بمدرسة روتمان للإدارة في تورونتو ، إذ بحثا في العملية العقلية المرتبطة بفعل غسل اليدين والتي ترى أن تنظيف الأجساد هو إجراء نفسي لفصل الأفكار. كما وجدت الدراسة أنه بعد غسل اليدين يتم إعادة توجيه تركيز الإنسان بسهولة نحو أهداف أخرى لاحقة.