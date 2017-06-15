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حركة تغييرات واسعة بقطاع الآثار المصرية
الدكتور مصطفى أمين، أمين المجلس الأعلى للآثار ، اثار

حركة تغييرات واسعة بقطاع الآثار المصرية

2017-06-15 14:08:01
وكالات - أ ش أ

أصدر الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، عدة قرارات شملت تغييرات واسعة بالوجه البحري بقطاع الآثار المصرية، و ذلك في ضوء موافقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، و بناء على ما عرضه الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية.

وشملت التغييرات تكليف كل من محمد رشاد عبد الحميد للعمل مديراً عاماً لآثار المنوفية، وياسر عيسى زغلول للعمل مديراً لمنطقة آثار المنوفية، ومحمد السيد الصواف للعمل مديراً عاماً لآثار الغربية، و ميمي إبراهيم عبد السميع للعمل مديراً لمنطقة آثار الغربية، وجمال سالم أحمد على للعمل مديراً عاماً لآثار كفر الشيخ .

كما شملت التغييرات تكليف قطب فوزي قطب للعمل مديرا لمنطقة آثار كفر الشيخ، و أسامة فريد عثمان للعمل مديراً للمخزن المتحفي بتل الفراعين بكفر الشيخ.

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