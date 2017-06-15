اتحاد كتاب مصر ورئيسه الدكتور علاء عبد الهادي ينعى ببالغ الحزن والأسى إلى جمهور المثقفين والشعراء في مصر رحيل الشاعر شريف رزق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيه 2017 عن عمر يناهز 52 عاما، بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ.

وبرحيل الشاعر والناقد شريف رزق فقدت الحركة الشعرية أحد شعرائها الشباب الذي أثرى المشهد الشعري بكثير من أعماله المتميزة.

اتسم رزق بدماثة الخلق، ونال تقدير جموع الكتاب والشعراء، ومن أعماله الشعرية: “عزلة الأنقاض، لا تطفئ العتمة، مجرة النهايات، الجنة الأولى، أنت أيها السهو، هواء العائلة”، حيوات مفقودة وغيرها، كما أنه قدم لقصيدة النثر العربية، وكتب مجموعة من الأعمال النقدية التي حاولت التأريخ لقصيدة النثر المصرية والعربية.