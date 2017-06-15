أطلقت الصين صباح اليوم الخميس أول تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة السينية لمراقبة الثقوب السوداء والنجوم النابضة وانفجارات أشعة جاما وذلك على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش-4 بي” من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي بشمال غربي البلاد.

وتم إرسال هذا التلسكوب، الذي أطلق عليه إسم “انسايت” والذي يصل وزنه إلى 2.5 طن إلى مدار يبعد 550 كيلومترا فوق الأرض لمساعدة العلماء على فهم تطور الثقوب السوداء والحقول المغناطيسية القوية والنجوم النابضة بشكل أفضل.

وذكرت وسائل اعلام صينية، أنه من خلال التلسكوب، سيدرس العلماء أيضا كيفية استخدام النجوم النابضة في ملاحة المركبات الفضائية والبحث عن انفجارات أشعة جاما المشابهة لموجات الجاذبية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يدفع هذا التلسكوب التنمية الفلكية الفضائية ويحسن تكنولوجيا الكشف عن الأشعة السينية للصين.