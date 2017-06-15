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«كوكا» يهنئ صلاح بعيد ميلاده
محمد صلاح
محمد صلاح

«كوكا» يهنئ صلاح بعيد ميلاده

2017-06-15 14:05:44
متابعات

هنأ مهاجم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم ولاعب “سبورتنج براغا” البرتغالي أحمد حسن “كوكا” زميله بالمنتخب ونجم نادي “روما” الإيطالي محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ“25”.
وقال “كوكا” في تغريده على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “عيد ميلاد سعيد لأنقى شخص قابلته.. كل سنة وأنت طيب يا أخي يا حبيبي”.

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