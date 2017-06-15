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وزير الخارجية الإماراتي: "قطر عزلت نفسها"
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

وزير الخارجية الإماراتي: "قطر عزلت نفسها"

2017-06-15 13:59:20
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جدد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات تأكيده على أن المشكلة الأساسية مع قطر تكمن في أن الحملة الدبلوماسية والإعلامية، التي تقوم بها لا تعالج فحوى الأزمة، ألا وهي دعمها للتطرف والإرهاب.

وأضاف في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن “قطر عزلت نفسها بسرعة عن الخليج، وأنها لا تشاركنا مخاوفنا حول استقرار المنطقة, وأن حملة التضليل عمرها قصير”.

وتابع أن الدوحة يمكن أن تنقذ نفسها من دورها كبطلة الأجندة المتطرفة في المنطقة، وأن ثمن إنعدام المسئولية مرتفع.

وأوضح أن معالجة القضية الجوهرية لتمويل المجموعات المتطرفة من قبل قطر هي الأساس.

وقال إن الأضرار المترتبة على سياسة قطر الحالية كبيرة جدًا، فالصلة مع المجموعات الإرهابية والمتطرفين أمر لا يمكن على الإطلاق فهمه. وأضاف حان الوقت لتغيير هذا النهج.

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