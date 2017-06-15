أتم المركز الثقافي الإسلامي في لندن توزيع اكثر من 18 ألف وجبة افطار وأربعين الف زجاجة ماء خلال برنامج الافطار الجماعي الذي ينظمه المركز كل يوم خلال شهر رمضان ويتم فيه توزيع اكثر من 1000 وجبة رمضانية مجانا، ويشهد البرنامج الذي ينفذ بساحة المركز والمسجد حضورًا كبيرًا يوميا من الأهالي وشرائح المجتمع.

كما يقوم المركز بتوزيع وجبة الإفطار للمسلمين والطلاب في مناطق مختلفة من لندن حيث يتم ارسال وجبات مجانية الى مسجد الجالية الكوسوفية وكذلك إلى الطلاب المسلمين في مدرسة لندن الاقتصادية ( LSE ) والمسلمين والمسلمات الجدد وموائد الافطار في المسجد.

والهدف من هذا البرنامج هو طلب الثواب واجتماع المسلمين والتعريف بسماحة الاسلام وإظهار مدى اندماج الجالية في المجتمع العريض اوالدور الإيجابي الذي تلعبه في الاهتمام بقضايا الآخرين ونشر الرحمة و المواساة... كما يعطي برنامج الافطار أيضا فرصة للمتطوعين من المركز لتحقيق شعائرهم الدينية وتفاعلهم الإنساني وإعطاء صورة إيجابية للإسلام الذي يشجع دعم المحتاجين ومساندة الفقراء ومؤازة المجتمع .

وأكد المدير العام للمركز الدكتور أحمد بن محمد الدبيان أن هذا المشروع مع مافيه من الثواب العظيم يعطي كذلك بيئة مناسبة وفرصة سانحة لزيادة الروابط الأسرية والمجتمعية بين الأهالي وتعزيز روح الإخاء والتعاون والحث على الصدقة من خلال إفطار الصائم طلبًا للأجر والثواب.

وشكر د. أحمد الدبيان الجالية المسلمة وأصحاب السعادة سفراء الدول الإسلامية أعضاء مجلس أمناء المركز الموقر والداعمين والمساعدين للمركز ولهذا البرنامج وخاصة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد وبعض الشخصيات من الجالية ممن يسهمون في دعم المركز والمشروع كما شكر زملاءه الموظفين والمتطوعين في المركز على جهودهم وأعمالهم.

وسأل الله أن يقبل من المسلمين أعمالهم الصالحة ويوحد على الخير كلمتهم وجهودهم.