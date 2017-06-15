أكد الفنان عبد العزيز مخيون تعرضه للإرهاق خلال تصوير دوره بالجزء الثاني من مسلسل “الجماعة” المعروض حاليا ضمن الدراما الرمضانية.

وقال عبد العزيز مخيون - في حوار أجرته معه النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه على الرغم من قيامه الأسبوع الماضي بتصوير مشهد مفترض أنه الأخير بمنطقة بين السرايات بالجيزة يجسد مشهدا لأحد السجون، إلا أنه طلب منه تصوير مشهد آخر مشابه.

وأوضح أن المشهد المطلوب تصويره مدته أقل من دقيقة وانتقد عدم وجود جدول ثابت للتصوير، والسرعة في الانتهاء من المشاهد ومن المتوقع أن يتم الاتصال به لتصوير المشهد في أي لحظة مما يمثل إرهاقا بدنيا عليه.

واقترح تنظيم واستغلال الوقت أفضل من ذلك،والمشكلة لديه تكمن في أنه يضطر للسفر من مقر إقامته بالبحيرة لمسافة لأكثر من 500 كيلو متر في الذهاب والعودة مما يرهقه بشدة خاصة مع مرحلته العمرية المتقدمة.

وحول اختيار مقر إقامة بعيدا عن القاهرة لفت إلى أن مكان إقامته بالبحيرة يشعر فيه بالراحة والهدوء أكثر من أى مكان آخر واعتاد عليه منذ سنوات طويلة.

وكشف مخيون عن أنه ضحى بالمشاركة بعمل درامي آخر معروض حاليا بدراما رمضان على الرغم أنه أجره المادى كان أعلى من مسلسل “الجماعة” إلا أنه فضل أن يظهر بشخصية واحدة ويساهم في التوثيق الدرامي لمرحلة تاريخية هامة فادخر جهده من أجل مسلسل “الجماعة” فقط بدلا من الجمع بين عملين في نفس الوقت حتى يكتسب احترام وحب الجمهور.

ويجسد عبد العزيز مخيون ضمن أحداث المسلسل شخصية حسن الهضيبى المرشد العام الثانى لجماعة الإخوان الإرهابية وعلاقة الإخوان بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وثورة 1952، وإعدام الإخواني سيد قطب.

ويشارك فى البطولة صابرين، محمد فهيم، أمير صلاح الدين، علاء زينهم، والفنان الأردنى ياسر المصرى ويجسد شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بينما تجسد صابرين دور زينب الغزالي العضو المؤثر لدى جماعة الإخوان ،والفنان أحمد عزمى ويجسد دور عبد الرحمن السندى قائد التنظيم السرى للجماعة، والمسلسل تأليف وحيد حامد وإخراج شريف البنداري .