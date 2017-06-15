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ليبرمان يطالب بإغلاق مكتب «الجزيرة» في إسرائيل
افيجدور ليبرمان وزير خارجية اسرائيل الاسبق

ليبرمان يطالب بإغلاق مكتب «الجزيرة» في إسرائيل

2017-06-15 13:55:08
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان أمس الأربعاء أنه يدعم فكرة إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في إسرائيل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ليبرمان قوله إن “كافة التقارير عن إسرائيل متحيزة ومعادية بينما لا تقول هذه القناة أي شيء ضد إيران”.

وردا على سؤال حول موعد إغلاق مكاتب الجزيرة، أجاب ليبرمان بحذر، معترفا أنه يجب العثور على “مخرج قانوني”.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن بإمكان مسئولي مكتب الجزيرة في إسرائيل التقدم بالتماس ضد أمر الإغلاق المحتمل إلى المحكمة العليا.

ويتهم المسؤولون الإسرائيليون القناة القطرية بدعم حركة “حماس” الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، والتي تعتبرها إسرائيل عدوها اللدود.

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