بيونج يانج: الإفراج عن الطالب الأمريكي لأسباب إنسانية2017-06-15 13:44:12
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها أفرجت عن الطالب الأمريكي أوتو ورامبير، المعتقل لديها، لأسباب إنسانية.
وجاء الإعلان بعد يومين من إعادة الطالب إلى بلاده لأسباب صحية.
وكان الطالب الأمريكي، البالغ من العمر 22 عامًا، قد اعتُقل في شهر يناير 2016 بتهمة سرقة ملصق سياسي من أحد الفنادق، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج أعادت الطالب الأمريكي، الملتحق بجامعة فرجينيا في ولاية أوهايو، إلى بلاده أمس الأول الثلاثاء، لأسباب إنسانية بمقتضى قرار أصدرته المحكمة المركزية في بيونج يانج. ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.
وأفادت تقارير بأن كوريا الشمالية ذكرت أن ورامبير تعرض لتسمم غذائي بعد محاكمته في شهر مارس 2016 وأنه دخل في غيبوية بعد تناول أقراص منومة.
وجاء الإفراج عن الطالب الأمريكي بعدما عقد كبير المبعوثين النوويين الأمريكييين جوزيف يون اجتماعًا في العاصمة النرويجية، أوسلو مع دبلوماسيين من كوريا الشمالية وآخرًا في ولاية نيويورك الأمريكية بشأن الطالب المعتقل.
وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية اعتقلت ستة مواطنين من كوريا الجنوبية بينهم ثلاثة قساوسة بالإضافة إلى تحفظها على أربعة أجانب.
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