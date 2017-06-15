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بيونج يانج: الإفراج عن الطالب الأمريكي لأسباب إنسانية
شرطة كوريا الشمالية‎

بيونج يانج: الإفراج عن الطالب الأمريكي لأسباب إنسانية

2017-06-15 13:44:12
أ ش أ

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها أفرجت عن الطالب ‏الأمريكي أوتو ورامبير، المعتقل لديها، لأسباب إنسانية.‏

وجاء الإعلان بعد يومين من إعادة الطالب إلى بلاده لأسباب صحية.

وكان الطالب الأمريكي، البالغ من العمر 22 عامًا، قد اعتُقل في شهر يناير 2016 بتهمة ‏سرقة ملصق سياسي من أحد الفنادق، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا ‏مع الأشغال الشاقة.‏

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج أعادت ‏الطالب الأمريكي، الملتحق بجامعة فرجينيا في ولاية أوهايو، إلى بلاده أمس ال‏أول الثلاثاء، لأسباب إنسانية بمقتضى قرار أصدرته المحكمة ‏المركزية في بيونج يانج. ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.‏

وأفادت تقارير بأن كوريا الشمالية ذكرت أن ورامبير تعرض لتسمم ‏غذائي بعد محاكمته في شهر مارس 2016 وأنه دخل في غيبوية بعد ‏تناول أقراص منومة.‏

وجاء الإفراج عن الطالب الأمريكي بعدما عقد كبير المبعوثين النوويين الأمريكييين جوزيف يون اجتماعًا في العاصمة النرويجية، أوسلو مع ‏دبلوماسيين من كوريا الشمالية وآخرًا في ولاية نيويورك الأمريكية ‏بشأن الطالب المعتقل.‏

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية ‏اعتقلت ستة مواطنين من كوريا الجنوبية بينهم ثلاثة ‏قساوسة بالإضافة إلى تحفظها على أربعة أجانب.‏

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