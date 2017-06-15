حرصت روتانا، ابنة الفنانة غادة عبدالرازق على استغلال تواجدها في الأراضي السعودية لاداء مناسك العمرة، وقامت بزيارة والدها عادل القزاز، بعد فترة من الغياب عنه.

وشاركت روتانا، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورتها مع ابيها الذي ظهر معها للمرة الأولى، ما أثار إعجاب اصدقائها وجمهور والدتها غادة عبدالرازق، معبرين عن انبهارهم بجمالها، بالرغم من ظهورها دون مكياج.