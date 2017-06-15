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البرلمان الأوروبي: يجب أن نكون متحدين في التوصل لاتفاقات حول الهجرة
البرلمان الاوروبي

البرلمان الأوروبي: يجب أن نكون متحدين في التوصل لاتفاقات حول الهجرة

2017-06-15 13:40:55
أ ش أ

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، دول الاتحاد الأوروبي بأن تكون متحدة في مجال التوصل لاتفاقات حول قضية الهجرة، على غرار الإتفاق الذي أبرم مع تركيا.

وأشار تاياني - في مقابلة مع صحيفة “إل جورنالي” الإيطالية اليوم الخميس، الى ضرورة “بناء مخيمات لإستقبال اللاجئين في ليبيا”.. مبينا أنه “في يوم الـ21 من شهر يونيو الجاري، سنقوم بتنظيم ندوة لرفع مستوى الوعي لدى مجلس الاتحاد الأوروبي”، والتي “سيحضرها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج”.

وخلص المسئول الأوروبي إلى القول إن على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد وأن يكون لديها مُحاور من شأنه أن يوقف تهريب المهاجرين”، وذلك من أجل تكرار التجربة الإيجابية للاتفاق مع تركيا، الذي أدى إلى انخفاض الهجرة بنسبة 90 في المئة، بغلق طريق البلقان.

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