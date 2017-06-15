قررت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة سامية حسين مد فترة سداد الضريبة العقارية من 15/6/2017 إلى 30/6/2017.

وبحسب بيان لوزارة المالية يأتي ذلك استجابة لطلب ممولي الضريبة العقارية في مد فترة جديدة لسداد الضريبة دون احتساب فوائد التأخير، والتي تعادل معدل الخصم في البنك المركزي مضاف إليه 2% مصاريف سداد.

وصرحت سامية حسين بأن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وافق على مد المهلة تيسيرا على الممولين واستيفاء حقوق الخزانة العامة.

كما وافق المنير أيضا على السماح لمالكي الوحدات السكنية فى المناطق البعيدة والنائية والساحلية منها الساحل الشمالي ومطروح وإسكندرية والسويس والسخنة وجنوب سيناء والبحر الأحمر ورأس سدر وغير ذلك من المناطق النائية بقبول سدادهم للضريبة بمقر ديوان عام مصلحة الضرائب العقارية الكائن في 15 ش منصور بميدان لاظوغلى بالقاهرة، دون احتساب أية فوائد حتى نهاية الشهر الحالي ولمزيد من التيسير عليهم فإن مصلحة الضرائب العقارية تفتح أبوابها طوال الأسبوع حتى السادسة مساء.

ومن جانبها، طالبت سامية حسين كافة ملاك الوحدات السكنية بسداد الضريبة العقارية على وحداتهم السكنية بمقر المأموريات التابع لها الوحدة السكنية خلال الفترة المحددة تجنبا لاحتساب فوائد التأخير.