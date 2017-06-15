احتفل المخرج وائل عبد الله بانتهاء تصوير مسلسل “الزيبق” بعد الكشف عن عملاء الموساد في الدول الأوروبية ومصر.

ويدخل وائل عبد الله في عمليات المونتاج والمكساج لباقي حلقات المسلسل غدا “الجمعة” لتسلميها للقنوات التي تعرضه حاليا، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويحظي المسلسل بنسبة مشاهدة عالية مقارنة بالأعمال الأخرى لإعتماده علي الصراع الجاسوسية بين المخابرات المصرية والموساد الإسرائيلي الذي يعشقه الجمهور العربي بشكل عام والجمهور المصري بشكل خاص.

المسلسل مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية حول شخصية “عمر صلاح” الذى يتسبب فى إرباك اجهزة المخابرات المعادية لأكثر من دولة بمفرده بسبب ذكائه الخارق للعادة، ويضم العمل 101 شخصية، ويتكون من جزءين؛ يعرض الأول في الموسم الرمضاني الحالي،والثاني في رمضان القادم.

“الزيبق” بطولة كريم عبد العزيز، شريف منير، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، كارمن لبس، فادى إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، هادى الجيار، نهلة سلامة، تميم عبده، رامى وحيد، سيناريو وحوار وليد يوسف، إخراج وإنتاج وائل عبد الله