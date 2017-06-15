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بالفيديو.. برج جرنيفيل السكنى في لندن بعد تفحمه بالكامل
حريق برج لندن

بالفيديو.. برج جرنيفيل السكنى في لندن بعد تفحمه بالكامل

2017-06-15 13:33:04
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عرضت فضائية “أون لايف”، لقطات حية مصورة لبرج جرنيفيل السكنى بعد تفحمه بالكامل والذى التهمته النيران مساء أمس ووصل ضحاياه إلى 17 قتيلًا.

وكان قد التهم حريق هائل برج جرينفيل مكون من 27 طابقا غربي العاصمة البريطانية لندن، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء، وهرع لموقع الحريق أكثر من 200 إطفائي و40 سيارة إطفاء.

وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأن 30 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في المستشفيات من “إصابات متفرقة”.



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