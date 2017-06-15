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بعد تخطيه المليون مشاهدة.. سميرة سعيد: سعيدة بنجاح «وش الخير»
سميرة سعيد

بعد تخطيه المليون مشاهدة.. سميرة سعيد: سعيدة بنجاح «وش الخير»

2017-06-15 13:33:53

أعربت الفنانة سميرة سعيد عن سعادتها بنجاح إعلان “وش الخير” الذي تخطى المليون مشاهدة بعد عرضه بأيام قليلة.

وكتبت سميرة سعيد على صفحتها على “تويتر”: “إن شاء لله تُتَرجم لتبرُّعات المتعاطفين”.

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