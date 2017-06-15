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رضا حجازي يحذر مصححي "الثانوية العامة" من تصوير أوراق الإجابة ونشرها
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

رضا حجازي يحذر مصححي "الثانوية العامة" من تصوير أوراق الإجابة ونشرها

2017-06-15 13:29:34
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حذّر رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، جميع مقدِّري درجات وتصحيح امتحانات الثانوية العامة، من تصوير كراسة الإجابة ونشرها على فيسبوك.

وأكد حجازي، خلال مؤتمر صحفي بديوان وزارة التربية والتعليم، أنه تم إحالة أحد المصححين للشئون القانونية بعدما قام بنشر إحدى إجابات امتحان اللغة الإنجليزية على “فيسبوك”.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة بالامتحانات كافة تم مراعاة اختلاف مستويات الطلبة عند وضعه، لافتا إلى أن هناك تعليمات محددة لمصححي الامتحانات ليتم التصحيح بدقة واحتساب الإجابات القريبة من جوهر الإجابة المحددة بنموذج الإجابة.

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