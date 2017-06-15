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ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن لـ17 قتيلا
حريق برج لندن

ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن لـ17 قتيلا

2017-06-15 13:25:17
متابعات

أكدت السلطات البريطانية ارتفاع عدد ضحايا حريق جرينفيل في العاصمة لندن إلى 17 قتيلا، مشيرة إلى أنه ليس من المتوقع أن يتم العثور على أحياء آخرين تحت الأنقاض.

ووصل عدد الضحايا، أمس الأربعاء، إلى 12 قتيلا وفقا ستيوارت كوندي، قائد الشرطة، خلال تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة روسيا اليوم الإخبارية:

وقال سكان برج جرينفيل، في لندن، إن المبنى المكون من 27 طابقًا ليس مزودًا بإنذار حريق مركزي، ورشاشات المياه فشلت في إخماد الحريق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن 50 شخصًا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى بعد الحريق الذي نشب في برج جرينفيل.

وأكد أكثر من ساكن أن إنذارات الحريق في بعض الوحدات هي التي تعمل فقط.

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