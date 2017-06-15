يغادر المخرج أحمد سمير فرج بلاتوهات تصوير مسلسل ” ظل الرئيس” الأسبوع المقبل بعد تصوير استمر أكثر من 5 أشهر.

أحمد سمير فرج أكد سعادته بردود فعل الجمهورعلي المسلسل بعد النجاح الذى حققه فى ظل منافسة شرسة بين القنوات الفضائية لجذب أكبر عدد من المشاهدين، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضاف أنه يكثف حاليا ساعات العمل للانتهاء من التصوير فى أقرب وقت مع الدخول فى عمليات المونتاج والمكساج وتسليم باقي الحلقات للقنوات الفضائية .

تدور أحداث المسلسل في إطار سياسي تسلط الضوء على الفترة التي سبقت ثورة ٢٥ يناير 2011 ويناقش كثيرا من القضايا من بينها أحداث تخص رئاسة الجمهورية وما يدور فيها من كواليس وتصفية حسابات بين شخصيات قيادية .

“ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، دينا فؤاد، هنا شيحا، عزت أبو عوف، علا غانم، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمى، غرام سعد وآخرين، تأليف محمد إسماعيل أمين.