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انفجار قرب حضانة شرق الصين وأنباء عن سقوط ضحايا
الشرطة الصينية

انفجار قرب حضانة شرق الصين وأنباء عن سقوط ضحايا

2017-06-15 13:23:09
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وقع انفجار قرب حضانة في شرق الصين مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

هذا ولم ترد مزيد من التفاصيل حتى الان.

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