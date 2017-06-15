تداول عدد من محبي النجمة جنات صورة لها عبر موقع “إنستجرام”، ظهرت فيها للمرة الأولى مع شقيقها الثاني “سفيان”، في أول ظهور لهما، وذلك بعد أن ظهرت “جنات” مع شقيقها الأول، أثناء حضورهما عروض “مسرح مصر” العام الماضي.

نالت الصورة إعجاب جمهور جنات، الذين تساءلوا عن التشابه الذي يجمع بينها وبين شقيقها.

يذكر أن جنات لديها ثلاثة أشقاء، وهي الوحيدة والصغرى بين أشقائها.