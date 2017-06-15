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«الصحة»: إصابات «امتحانات الثانوية العامة» فردية.. وهذه أسباب وفاة «طالبة كفر الشيخ»
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة

«الصحة»: إصابات «امتحانات الثانوية العامة» فردية.. وهذه أسباب وفاة «طالبة كفر الشيخ»

2017-06-15 13:49:14
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والحالات الحرجة، أن حالات الإصابات أثناء امتحانات الثانوية العامة أقل من السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أغلب الحالات “فردية” وهي اغماء وهبوط وارتفاع درجات الحرارة نتيجة الضغط النفسي والطقس وتم اسعافهم.
وأوضح وديع من خلال مداخلة هاتفية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن الامتحانات شهدت حالة وفاة واحدة لطالبة بمدينة “دسوق” بمحافظة كفر الشيخ نتيجة السقوط من ارتفاع مما أسفر عن اصابتها بكسور وهبوط في الدورة التنفسية والقلب، مقدما العزاء لأسرة الضحية.
وأشار إلى أن جميع مستشفيات وزارة الصحة قد رفعت درجة الاستعدادات وغرفة الأزمات منعقدة نتيجة امتحانات الثانوية العامة.
ونصح الطلاب بعدم التعرض لأشعة الشمس والتوجه مباشرة إلى منازلهم عقب الامتحان لتجنب الطقس الحار، وتجنب الضغط العصبي والنفسي.

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