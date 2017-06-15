 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 12:34 مساءً
روابط سريعة
البابا تواضروس الثاني يلتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني يلتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة

2017-06-15 12:33:59
أ ش أ

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في مكتبه بالعباسية، اليوم الخميس- المنسق المقيم للأمم المتحدة ريتشارد ديكتس.
وذكر بيان وزعه مكتب المنسق المقيم للأم المتحدة بالقاهرة أن ديكتس أكد مجددًا تعاطف الأمم المتحدة العميق مع أسر ضحايا الهجمات الأخيرة على الأقباط في مصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3