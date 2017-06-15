لقي طياران اثنان مصرعهما جراء تحطم طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الماليزي اختفت من شاشات الرادار.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” نقلا عن مصادر عسكرية ماليزية، اليوم الخميس، أن طائرة تدريب من طراز “Hawk 108” تحطمت على بعد 51 كيلومترا من قاعدة كوانتان الجوية ما أدى إلى مصرع 2 من أفراد طاقمها.

وكانت وزارة الدفاع الماليزية أعلنت -في وقت سابق من اليوم- أن الطائرة أقلعت صباح اليوم من قاعدة جوية في مدينة كوانتان، واختفت بعد مرور 30 دقيقة من شاشة الرادار في المنطقة الحدودية بين ولايتي باهانج وترينجانو.